14 августа 2025 в 09:36

3 ингредиента и сыр! Через 10 минут уже едим: кабачковые хрустяшки в лаваше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие рулетики с кабачком — вкусный завтрак за 15 минут! Утро будет по-настоящему добрым, если начать его с этих золотистых хрустящих рулетиков из лаваша! Нежные внутри с сочной кабачковой начинкой и расплавленным сыром, с хрустящей корочкой снаружи — они покорят вас с первого укуса. А готовятся — проще не придумаешь!

Возьмите 1 тонкий армянский лаваш, 1 молодой кабачок (лучше цукини), 100 г твердого сыра и 2 яйца. Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите и отожмите лишний сок. Сыр натрите на мелкой терке. Лаваш разрежьте на полоски шириной 10–12 см.

На каждую полоску выложите тонкий слой кабачковой массы, посыпьте сыром и аккуратно сверните рулетиком. Обмакните каждый рулетик во взбитые яйца и сразу отправляйте на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки — примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Подавайте сразу же, пока сыр внутри тянется, а лаваш хрустит! Эти рулетики хороши сами по себе, но с соусом из сметаны с чесноком и зеленью — просто божественны. Отличный вариант для сытного завтрака, перекуса или даже необычной закуски к праздничному столу. Попробуйте — и обычный лаваш заиграет новыми вкусами!

Совет: для пикантности можно добавить в начинку мелко рубленный укроп или щепотку паприки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
кулинария
завтраки
сыр
Мария Левицкая
М. Левицкая
