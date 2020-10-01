150 магазинов закрыли в Москве за нарушение антикоронавирусных мер

Власти российской столицы закрыли около 150 магазинов, в которых были нарушены меры безопасности, введённые из-за коронавируса. Об этом
С сегодняшнего дня начали проводить [проверки] не только по тому, как соблюдают [правила] магазины, но и сами граждане, — сказал он.
Он отметил, что власти предъявляют в отношении магазинов «довольно жёсткие меры»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные власти не планируют принимать более радикальные меры по ограничениям из-за коронавируса. По словам Собянина, если жители города будут соблюдать предписания санитарных врачей, домашний режим, дистанцию, а люди старше 65 лет уйдут на дистанционную работу, то никаких ограничений может и не понадобиться, а если будут «наплевательски ко всему этому относиться», то вероятность нового карантина очень высока.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен