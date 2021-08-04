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Михаил Щипанов
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В ДТП в Москве пострадали минимум 10 человек. Автобус и грузовик столкнулись на Боровском шоссе.
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Центризбирком обязан был снять бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина с выборов в Госдуму на основании данных Генеральной прокуратуры. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
Вот сейчас идёт много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции [по Грудинину]. Я напомню, для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов — это Генпрокуратура....
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве