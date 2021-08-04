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10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

12:36, 04 августа 2021
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ДТП в Москве пострадали минимум 10 человек. Автобус и грузовик столкнулись на Боровском шоссе.

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