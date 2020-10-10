Звезда сериала «Кухня» впервые рассказала о жизни с отчимом-педофилом

https://static.news.ru/photo/4d2d59ac-0baf-11eb-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elena_ksenofontova_official

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон» призналась, что в детстве пострадала от отчима-педофила.

Когда Ксенофонтовой было семь лет, её мать вышла замуж за Владимира Назметова. Тот часто избивал свою жену, а когда её не было дома, приставал к падчерице.

Его наклонности проявлялись и на мне. Были домогательства. Трогал, да, были такие ситуации. Тут дотронуться, тут залезть, — рассказала она в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

При этом за непослушание отчим мог плеснуть ей в лицо содержимое горшка младшей сестры. О происходящем будущая актриса не рассказывала даже матери. По её словам, она боялась, что он доведёт мать, а та убьёт его, обороняясь.

В возрасте восьми лет после очередного домогательства Ксенофонтова попыталась покончить с собой, но тогда её спасли врачи. Была проведена сложная операция, вспоминает актриса.

По словам Ксенофонтовой, она терпела отчима на протяжении девяти лет, потому что сначала принимала происходящее за недоразумение, потом ожидала понимания со стороны отчима, а ещё позднее уже «просто боялась».

Даже после того как её мать развелась, отчим продолжал приходить к ним в дом, угрожал и избивал её. Позднее Назметова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за совращение ребёнка. В 2011 его зарезали в тюрьме.

Ранее NEWS.ru писал, что на Камчатке заместителя директора одной из сельских школ арестовали по подозрению в педофилии. По версии следствия, он совершил насильственные сексуальные действия в отношении учащейся третьего класса.