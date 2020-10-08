Замдиректора сельской школы на Камчатке арестовали за педофилию

https://static.news.ru/photo/d2c62668-093c-11eb-a986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместителя директора одной из сельских школ на Камчатке арестовали по подозрению в педофилии. По версии следствия, мужчина, находясь в помещении класса, совершил в отношении третьеклассницы «иные насильственные действия сексуального характера».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему также предстоит пройти судебную экспертизу на выявление «сексуального расстройства в виде педофилии».

Следственным отделом по городу Елизово возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, сообщает СК РФ по Камчатскому краю.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Такое заявление она сделала в связи с резонансным делом о гибели двух сестёр от рук освободившегося педофила и убийцы в Ярославской области.