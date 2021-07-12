Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова объявила о разводе с мужем

Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», развелась с мужем — оператором Евгением Козловым. Об этом она сообщила в Instagram.

В этот день мы познакомились 10 лет назад и на сегодня (так совпало) назначен наш официальный развод. Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, это ценить момент и людей, которые с нами его проживают, — написала актриса.

Евгений Козлов на своей странице оставил точно такое же сообщение. Бывшие супруги поблагодарили друг друга пройденный путь.

Телеведущая Ксения Собчак поддержала Варвару Шмыкову.

Варя! Как круто так думать о расставаниях и встречах. Чувствую то же и так же. Спасибо за это созвучие, — поблагодарила актрису в комментариях Собчак.

Ранее сообщалось о предстоящем разводе другой звёздной пары — телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Их расставание обещает быть не таким гладким: друзья Омарова рассказали, что ему поступают угрозы с требованием не пытаться делить имущество, поэтому муж Бородиной был вынужден обратиться за юридической помощью к звёздному адвокату Сергею Жорину.