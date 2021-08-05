Звезда «Русского радио» Довлатова показала, как ей делают уколы красоты

Звезда «Русского радио» и журналистка Алла Довлатова показала на своей странице в Instagram, как ей делают уколы красоты в одной из клиник. Она отметила, что препарат вводят в 5 биоэстетических точек на лице, расположенных в биологически активных областях. Далее вещество распределяется в тканях за 24-48 часов.

Уже через 30 минут следы уколов исчезают. Биоэстетических точек всего 10: по 5 на каждой стороне лица. А значит — всего лишь 10 уколов. Я очень чувствительна. Но эту процедуру легко переношу без обезболивания, — отметила Довлатова под новым постом.

В январе Довлатова в разговоре с журналистами рассказала, каким образом борется с лишним весом. Блондинка к настоящему моменту является матерью четверых детей. Её старшей дочке скоро исполнится 21 год. И каждая беременность приводила к тому, что женщина набирала примерно по 20 килограммов. Однако всякий раз ведущая избавлялась от лишнего веса в течение примерно двух месяцев. Главным средством похудения Довлатова назвала спорт.

Ранее российская телеведущая Эвелина Блёданс на своей странице в социальной сети Instagram пожаловалась подписчикам на «очень жёсткую» реакцию организма на первый компонент вакцины от COVID-19. Название препарата звезда не раскрыла, однако уточнила, что сейчас морально готовится ко второму уколу.