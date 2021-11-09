Звезда «Родкома» рассказал, что никогда не опубликует в Instagram

Звезда сериала «Родком» Павел Савинков в беседе со «Словом и Делом» признался, что никогда не станет рекламировать что-либо в Instagram. Он также добавил, что иногда «нелепо шутит» в социальной сети и делает «какие-то фейковые вещи».

Я точно знаю, что никогда не буду ничего рекламировать. Я как Паша Савинков не могу под своим именем делать что-то. Я могу быть персонажем, но снимать какие-то ролики — вряд ли. Меня еще раздражает хештег #ялюблюсвоюработу, — пошутил Савинков.

Он признался, что не понимает зачем ему Instagram, так как у артиста не очень много подписчиков и Савинков не понимает, какой контент может им предложить. Актёр назвал себя «закрытым человеком» и отметил, что на его странице в Instagram нет ни слова про семью, так как «это личное». Однако Савинков признался, что иногда не может удержаться от желания пошутить, когда «в голову приходит глупость».

Я, правда, не люблю хвастаться и приглашать на свои премьеры. Часто как-то нелепо шучу в Instagram, делаю какие-то фейковые вещи — и люди ведутся, что меня удивляет. Просто в голову приходит глупость, и мне сложно ее сдержать, — резюмировал актёр.

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