Звезда фильмов по Marvel разозлил фанатов поеданием насекомых
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
08:59, 23 июня 2021
Крис ПраттФото: Mayer/face to face/Global Look Press
Фанаты звезды фильмов по комиксам студии Marvel Криса Пратта разозлились на кумира из-за поедания насекомых на камеру. Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал ролик с ним в своём Twitter-аккаунте, где артист ест комаров.
На кадрах Пратт положил в рот москита и начал жевать, заявив, что живое существо — его ланч. В посте под видео Ганн поздравил коллегу и друга с днём рождения (21 июня) и напомнил, что артист пришёл к нему домой и съел комара «безо всякой на то причины».
Подписчики не оценили задумку Пратта и назвали её отвратительной. В комментариях они начали шутить, что перестали мечтать встретить актёра: «Крис больше не мой кумир. Не приходит на мою свадьбу!», «Спасибо, Джеймс. Спасибо, Крис. Это было очень мерзко». Поклонники предположили, что звезда съела комара в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Крис Пратт известен ролью Питера Квилла/Звёздного лорда в фильмах о Стражах Галактики — команде супергероев вселенной Marvel.
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