Звезда фильмов по Marvel разозлил фанатов поеданием насекомых

Фанаты звезды фильмов по комиксам студии Marvel Криса Пратта разозлились на кумира из-за поедания насекомых на камеру. Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал ролик с ним в своём Twitter-аккаунте, где артист ест комаров.

Happy birthday to my lifelong pal @prattprattpratt . Hereâs a video of a time he came over to my house and ate a bug for no reason. pic.twitter.com/8MNbcjrfLY — James Gunn (@JamesGunn) June 21, 2021

На кадрах Пратт положил в рот москита и начал жевать, заявив, что живое существо — его ланч. В посте под видео Ганн поздравил коллегу и друга с днём рождения (21 июня) и напомнил, что артист пришёл к нему домой и съел комара «безо всякой на то причины».

Подписчики не оценили задумку Пратта и назвали её отвратительной. В комментариях они начали шутить, что перестали мечтать встретить актёра: «Крис больше не мой кумир. Не приходит на мою свадьбу!», «Спасибо, Джеймс. Спасибо, Крис. Это было очень мерзко». Поклонники предположили, что звезда съела комара в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Крис Пратт известен ролью Питера Квилла/Звёздного лорда в фильмах о Стражах Галактики — команде супергероев вселенной Marvel.

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