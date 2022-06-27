Зверев раскритиковал «переобувшихся» звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилист Сергей Зверев

Российский певец Сергей Зверев в своём интервью для портала Prozvezd.info раскритиковал звезд, которые, по его мнению, быстро «переобулись». Такое поведение очень возмутило артиста, ведь для него непонятно, как так быстро можно изменить свое мнение. Еще он поделился подробностями общения с певицей Аллой Пугачевой, а также причинами своего нежелания уезжать в другую страну.

Певец удивлен, что некоторым людям позволяется «переобуваться», а общественность на это мало реагирует.

Сначала они выставляют черный квадрат в социальной сети, а теперь на праздниках выступать решили. Это некрасиво. Я всегда думал: «А что, так можно?» Как оказалось, некоторым личностям можно, — заявил Зверев.

Также он рассказал о прекращении общения с Пугачевой, которая когда-то вывела его на сцену. Певец поделился, что они не встречаются на мероприятиях, да и он в последнее время занят иной деятельностью.

Я с ней давно не общался. Я же совсем в другой деятельности был последнее время. Мы не пересекались на мероприятиях. Я не знаю, в чем там дело, почему они уехали в Израиль. У каждого разная ситуация, — рассказал артист.

Зверев добавил, что никогда не думал уехать из России, ведь столько всего прошел в жизни. Он ссылался на свою родословную и напомнил, что мог легко избежать армию, но пошел туда и отслужил два года.

Я же такое прошел в своей жизни! Я мог откосить от службы в армии легко! Потому что я уже был звездой в том городе, где я жил. Меня знали там все. Но какое я имел право не идти в армию, когда дед дошел до Рейхстага! Мой дядя дошел до Рейхстага! Какое право я имел не защищать свою родину. Тем более тогда было очень сложное время. Мы спали с оружием, потому как в любое время надо быть начеку. Страшное время было на самом деле: Афганистан, Польша. Но я достойно отслужил два года, — поделился певец.

Ранее стало известно, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-шоу в интервью с певицей Манижей поделилась причиной нежелания покидать Россию. Главными факторами стали патриотизм и любовь к Родине журналистки. Также она отметила, что очень переживает из-за сложившейся геополитической ситуации.