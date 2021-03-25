Зрители шоу «Маска» заподозрили «подмену» Бузовой на сцене

https://static.news.ru/photo/ef109b70-8dc4-11eb-9d2f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Зрители шоу «Маска» подозревают, что вместо Ольги Бузовой на сцену выходил кто-то другой. Поклонники проекта аргументируют это тем, что участница в костюме Розовой Пантеры была выше телеведущей, да и пела она «не своим голосом».

По мнению зрителей, на сцену выходила статистка, которая двигалась в такт уже заранее записанной песне.

«Если бы Бузяндра сама исполняла эти песни, давно бы уже была поехала на Евровидение. Имеющий уши понимает, что ТАК она не поёт. Мы просто слушали студийные записи обработанного голоса какой то певицы, а на сцене в это время плясал какой то персонаж в костюме РП... Открыли — Бузяндра», «А кто пел за неё? Ну реально же Бузова так не споёт при всём её желании!», «Вместо Бузовой кто-то другой выходил. Бузова явно выше, чем та девочка, которая выступала в этом костюме», уверены зрители, обсуждающие Розовую Пантеру на платформе шоу в соцсетях.

Также публика вновь нелестно прошлась по вокальным данным и интеллекту ведущей главной телестройки страны: «У Бузовой, конечно, талант бесить людей даже в маске», «Ум — это не её конёк. Отвечать вопросом на вопрос. И задавать глупые вопросы типа — а кто говорит?».

В одном зрители оказались единодушны в отношении Розовой Пантеры: это не самый талантливый персонаж в маске, которого стоило так долго держать на сцене. «Мы не знаем, как на самом деле поют спортсмены и известные ведущие, но вся страна знает, что Бузова не умеет петь. То, что она не вылетела в первых выпусках, обесценивает таланты других участников», — пишут поклонники телепроекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» в анонсе предстоящего выпуска случайно разглядели, кто покинет проект и будет разоблачён. Это Единорог, крылья которого случайно «засветились» в кадре рядом с Вячеславом Макаровым.