«Единорожку спалили»: зрители шоу «Маска» разглядели, кто покинет проект

https://static.news.ru/photo/4c19916c-8cfa-11eb-b18c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Зрители шоу «Маска» в анонсе предстоящего выпуска случайно разглядели, кто покинет проект и будет разоблачён. Это Единорог, крылья которого случайно «засветились» в кадре рядом с Вячеславом Макаровым.

В минутном ролике промелькнули песни, которые будут исполнять участники, танцы судей, разоблачение и невероятная реакция Валерии на артиста, который снимет маску. В самый ответственный момент рядом с ведущим мелькнул и краешек белого крыла, который, по мнению поклонников шоу, мог принадлежать только Единорогу.

vk.com/ntvmaska

Этот факт расстроил зрителей: «Надеюсь, вы нечаянно спалили уход Единорожки», «Да ладно, вот если единорог дойдёт до финала при помощи дочери Фили, вот это будет шок-контент», «Надеюсь уйдёт Единорог, реакция, конечно, у жюри непонятная, судя по всему, они не угадали, но Тимур смотрел на Регину, а она говорила версию Manizha, но, надеюсь, не она».

«Судя по тому, под какую песню двигалось жюри в обнимку в конце анонса, я уже знаю, кто уйдёт в воскресенье. Господа, послушайте припев воскресной песни Солнца, сопоставьте его начало с этими движениями в конце анонса и вы поймёте, кто снимет маску», — пишут поклонники шоу в комментариях на площадке проекта в соцсетях.

Большинство зрителей склоняется к тому, что под маской всё же окажется Ирина Дубцова, хотя жюри настаивает, что в костюме сказочного персонажа скрывается Наталья Подольская.

Что касается финала, тут поклонники шоу сошлись в едином мнении: это будут Лама, Заяц и Крокодил. «Парни в этом сезоне хороши, наверное, мужской финал будет», — пришли к выводу зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители намерены до конца досмотреть шоу «Маска», даже несмотря на рассекреченный раньше времени список участников проекта. Поклонники программы считают, что слив имён артистов в Сеть даже добавил интриги: всё равно неизвестно, кто скрывается под маской.