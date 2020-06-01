Шоу-бизнес

Жигунов рассказал, почему не даёт интервью и не ходит на ток-шоу

03:06, 02 июня 2020
Сергей Жигунов Сергей Жигунов Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Сергей Жигунов объяснился с поклонниками в Instagram, пояснив, почему не рассказывает об аресте имущества и отношении к Заворотнюк. Актёр признался, что не хочет общаться с журналистами на тему своей личной жизни или жизни кого-то из своих близких.

«Гардемарин» написал, что ему постоянно поступают предложения поучаствовать в ток-шоу и если бы он взялся составить рейтинг упоминаний в СМИ о себе, то конкуренцию ему мог бы составить разве что коронавирус. Однако не в его правилах общаться с любителями «копаться в чужом белье».

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Актёр также взялся объяснить публике, почему он судится с приставом, который арестовал его личные вещи в одной из квартир. Речь идёт об уплате долга одному из банков, у которого Жигунов когда-то брал деньги на съёмки, но не успел отдать вовремя.

Делавший опись имущества пристав действовал с нарушениями, считает Жигунов. Сам он не давал никакого разрешения обыскивать и осматривать его апартаменты.

Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер и карандаш, дело значительно серьёзнее. И в этом деле существует ряд грубых нарушений законодательства, — пояснил свою позицию прославленный актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный российский актёр Сергей Жигунов подал иск на судебного пристава, который арестовал его личные вещи в квартире на Мосфильмовской улице в Москве. Почти всё имущество 57-летнего «гардемарина» пришлось пустить с молотка в счёт погашения кредита.

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