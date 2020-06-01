Жених Бузовой похвалился покупкой одежды на миллион рублей

https://static.news.ru/photo/3f737888-a48e-11ea-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жених Ольги Бузовой Давид Манукян похвастался покупкой брендовых вещей в самых дорогих магазинах Москвы. Рэпер дежн опубликовал в Instagram чек на сумму в 93 тысячи с лишним рублей, чтобы показать свои расходы.

Трату денег Дава объяснил тем, что поднимал себе настроение «как мог». А примеряя покупки и снимая процесс на видео, явно давал понять, что гордится возможностью купить вещи, которые большинству россиян не по карману.

@dava_m

Купил себе кроссовки Versace, тысяч 60–70 они стоят. Вот это куртка Balenciaga, Оль, прости, пожалуйста, — 93 тысячи, — говорил Манукян, распаковывая покупки.

Примерка тоже прошла под бахвальство блогера.

@dava_m

Ребята, стоит всё очень дорого-богато. Теперь всё обалденное — тачка, лук, — приговаривал возлюбленный Бузовой, явно входя во вкус богатой жизни.

Про Ольгу Манукян тоже не забыл: он похвастался коробочкой, в которой, по его словам, лежит украшение с бриллиантами. Его показывать его рэпер не стал.

До этого друг ведущей «Дома-2» хвалился дорогим автомобилем, которого якобы нет ни у кого в России. Стоит он, по словам блогера, 10 млн рублей. Но показывать машину рэпер пока не стал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бракосочетание певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна точно не состоится в период пандемии коронавирусной инфекции. Торжественную церемонию стоит отложить до лучших времён, заявила певица в разговоре с журналистами.