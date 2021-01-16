Жена Джигана будет судиться с блогерами из-за критики её косметики

https://static.news.ru/photo/0ddd4cea-58ac-11eb-91c7-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Жена певца Джигана Оксана Самойлова, создавшая косметический бренд Sammy Beauty, собирается подать в суд на бьюти-блогеров из-за критики её продукции.

По словам Екатерины Конасовой, которая ранее также критиковала изделия супруги Джигана, недавно ей пришла претензия от представителей марки, согласно которой она якобы изложила недостоверную информацию о косметике в своём блоге. Представитель Sammy Beauty попросил удалить видеоролики, компрометирующие продукцию Самойловой. В противном случае блогера ждёт повестка в суд.

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Конасова не стала извиняться перед брендом. Вместо этого она ещё раз подробно разобрала несоответствия, которые обнаружила ранее. Так, девушка заметила, что на момент выпуска новой линии косметики Оксаны Самойловой у компании были прекращены декларации о соответствии качества и не было аккредитации.

В адрес Самойловой поступали комментарии, касающиеся не только качества, но и стоимости товаров. Выяснилось, что продукция Sammy Beauty имеет схожий состав со средствами некоторых российских компаний, да и производится в одном месте. Однако стоят средства от Самойловой в два раза дороже.

Ранее модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками фотографией в новом образе. На снимке она предстаёт с розовым цветом волос. По её словам, она давно хотела перекрасить волосы в яркий цвет, но решилась на это только сейчас. Она отметила, что решила осуществить мечту, так как поняла, что ещё «лет через пять это будет выглядеть ещё страннее». Также Самойлова показала в сторис реакцию своей дочери Ариелы на смену имиджа. Та от удивления спрятала голову в духовку игрушечной плиты, писал NEWS.ru.