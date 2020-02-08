https://static.news.ru/photo/162e8fb6-4b5c-11ea-8806-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователей Instagram возмутил новый пост бывшей участницы группы «ВИА Гра» Светланы Лободы о своём нелёгком труде.

Певица разместила фотографию, главным объектом которой стала мозоль на стопе артистки. В комментарии Лобода пожаловалась на напряжённый график и рассказала, что после длительного перелёта, всю ночь репетировала новые постановки, а утром снова продолжила решать другие рабочие моменты.

Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление. Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?, — спросила Лобода у аудитории.

Также певица рассказала пользователям Сети о сильной усталости, когда вернувшись домой не могла пошевелить ни руками, ни ногами.

Жалобы Лободы вызвали раздражение у подписчиков, и они наперебой принялись упрекать Светлану в отсутствии понимания понятия «тяжёлый труд». Работу артистки они сравнивали с профессиями шахтёра и строителя.

Шахтерам и спасателям покажите свою мозоль, они оценят, — написала mari._.osa.

Ранее Лобода в stories в Instagram опубликовала архивное фото коллектива «ВИА Гра» после распада «золотого» состава. На снимке можно увидеть саму исполнительницу в компании коллег по группе — Надежды Грановской и Веры Брежневой.