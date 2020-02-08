Пользователей Instagram возмутил новый пост бывшей участницы группы «ВИА Гра» Светланы Лободы о своём нелёгком труде.
Певица разместила фотографию, главным объектом которой стала мозоль на стопе артистки. В комментарии Лобода пожаловалась на напряжённый график и рассказала, что после длительного перелёта, всю ночь репетировала новые постановки, а утром снова продолжила решать другие рабочие моменты.
Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление. Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?, — спросила Лобода у аудитории.
Также певица рассказала пользователям Сети о сильной усталости, когда вернувшись домой не могла пошевелить ни руками, ни ногами.
Жалобы Лободы вызвали раздражение у подписчиков, и они наперебой принялись упрекать Светлану в отсутствии понимания понятия «тяжёлый труд». Работу артистки они сравнивали с профессиями шахтёра и строителя.
Шахтерам и спасателям покажите свою мозоль, они оценят, — написала mari._.osa.
Ранее Лобода в stories в Instagram опубликовала архивное фото коллектива «ВИА Гра» после распада «золотого» состава. На снимке можно увидеть саму исполнительницу в компании коллег по группе — Надежды Грановской и Веры Брежневой.
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