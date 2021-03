«Земля кочевников» стала лучшим фильмом по версии Critics' Choice Awards

https://static.news.ru/photo/197f8f98-7fe6-11eb-9604-96000091f725_660.jpg Фрэнсис Макдорманд в фильме «Земля кочевников» Фото: Cor Cordium Productions

Картина «Земля кочевников» (Nomadland, 2020) режиссёра Хлои Чжао завоевала 7 марта премию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) в номинации «Лучший фильм». Мероприятие прошло в 26-й раз, но в смешанном формате из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19. Ведущий — актёр Тэй Диггз — объявил победителей со сцены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), а лауреаты и другие участники церемонии выступали по видеосвязи из дома.

Congratulations to the cast and crew of @TheCrownNetflix , winners of the #CriticsChoice Award for Best Drama Series. pic.twitter.com/rJN7AOfQHf — Critics Choice (@CriticsChoice) March 8, 2021

Nomadland — документально-постановочный проект о «новых кочевниках» в Соединённых Штатах Америки — гражданах, живущих на дорогах. До этого ленту удостоили главного приза 77-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка», а также премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм».

Congratulations to the cast and crew of #PalmSpringsMovie , winner of the #CriticsChoice Award for Best Comedy Movie! pic.twitter.com/OFISiM9XMu — Critics Choice (@CriticsChoice) March 8, 2021

Кроме того, Хлои Чжао — американка с китайскими корнями — стала обладательницей награды «Выбор критиков» за лучшую режиссуру. Её конкурентами стали Ли Айзек Чун, Эмиральд Феннел, Дэвид Финчер, Спайк Ли, Реджина Кинг и Аарон Соркин.

Congratulations to the cast and crew of #Nomadland , winners of the #CriticsChoice Award for Best Picture! pic.twitter.com/s6PYzHrpky — Critics Choice (@CriticsChoice) March 8, 2021

Лучшим актёром посмертно признали американца Чедвика Боузмана (1976–2020), сыгравшего в картине «Ма Рейни: мать блюза». Аналогичной награды в женской номинации удостоилась Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Critics' Choice Movie Awards присуждает Ассоциация кинокритиков, работающих в США и Канаде на ТВ, радио и в онлайн-изданиях. В неё входят свыше 250 профессионалов в области кино. Организация считается крупнейшей в своём роде в Северной Америке.

