Кинофильм Кончаловского попал в шорт-лист «Оскара»

https://static.news.ru/photo/79e54278-6b38-11eb-a7b6-96000091f725_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Картина режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».

Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. У российского фильма в борьбе за престижную награду будет 14 конкурентов.

Также в короткий список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» попала работа российского режиссёра Виктора Косаковского под названием «Гунда».

Объявление номинантов премии ожидается 15 марта, а 93-я церемония вручения премии намечена на 25 апреля.

«Дорогие товарищи!» уже успели победить на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и получить специальный приз жюри Венецианского фестиваля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 лучших лент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. Лучшим фильмом нацсовет кинокритиков США назвал американскую военную драму «Пятеро одной крови» режиссёра Спайка Ли.