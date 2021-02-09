Кинофильм Кончаловского попал в шорт-лист «Оскара»

Картина режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».
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Также в короткий список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» попала работа российского режиссёра Виктора Косаковского под названием «Гунда».
Объявление номинантов премии ожидается 15 марта, а 93-я церемония вручения премии намечена на 25 апреля.
«Дорогие товарищи!» уже успели победить на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и получить специальный приз жюри Венецианского фестиваля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 лучших лент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. Лучшим фильмом нацсовет кинокритиков США назвал американскую военную драму «Пятеро одной крови» режиссёра Спайка Ли.