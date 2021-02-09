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Кинофильм Кончаловского попал в шорт-лист «Оскара»

03:37, 10 февраля 2021
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Картина режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».

Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук. У российского фильма в борьбе за престижную награду будет 14 конкурентов.

Также в короткий список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» попала работа российского режиссёра Виктора Косаковского под названием «Гунда».

Объявление номинантов премии ожидается 15 марта, а 93-я церемония вручения премии намечена на 25 апреля.

«Дорогие товарищи!» уже успели победить на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и получить специальный приз жюри Венецианского фестиваля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Дорогие товарищи!» попал в топ-5 лучших лент на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. Лучшим фильмом нацсовет кинокритиков США назвал американскую военную драму «Пятеро одной крови» режиссёра Спайка Ли.

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