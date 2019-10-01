https://static.news.ru/photo/98e783c8-e4c7-11e9-b045-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, как и обещала ранее, выступит с заявлением о состоянии своего здоровья на телевидении. Как сообщил концертный директор актрисы Стас Христов, точной даты её интервью пока нет, однако есть договорённость с телеканалом.

Я пока не знаю. У меня точной даты нет, — цитирует Христова ФАН .

Ранее он заявлял, что звезда телесериала «Моя прекрасная няня» выступит с заявлением до конца сентября. Сейчас Христов ссылается на семью актрисы, которая якобы запретила ему рассказывать, что происходит с Заворотнюк. По его словам, о дате выхода телеинтервью они сообщат заранее.

В конце лета этого года в СМИ просочилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Сообщалось, что у знаменитой актрисы глиобластома — рак головного мозга последней стадии. При этом семья звезды не комментирует слухи о её состоянии.

Как писал News.ru, нейрохирург и профессор НИИ имени Бурденко Андрей Галанов в эфире программы «Жить здорово» рассказал, что главной проблемой в лечении опухоли мозга является отсутствие чётких границ у новообразования. Хирургам просто непонятно, где заканчивается опухоль и начинаются здоровые клетки.