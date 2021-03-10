Заворотнюк постоянно общается с батюшкой на фоне своей болезни

https://static.news.ru/photo/f846de6e-81e6-11eb-9ea4-96000091f725_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк посвятила себя религии, постоянно общаясь с батюшкой. Артистка переживает тяжёлую болезнь, она не показывается на публике и не даёт никаких комментариев.

Тем не менее «прекрасная няня» общается по телефону и каждый день разговаривает со своим духовным наставником. Об этом рассказала продюсер Олеся Сазыкина, которая в курсе всех новостей, связанных с шоу-бизнесом.

Актриса постоянно окружена вниманием родных и принимает поддержку близких ей людей, пишет Popcake.tv.

Заворотнюк борется с самой агрессивной формой рака — глиобластомой. Она уже долго проходит курс лечения, но пока о его конкретных результатах не сообщается. Семья актрисы занимает стойкую позицию и хранит молчание по этому поводу. Они не разглашают данные о болезни Заворотнюк и её личной жизни в целом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фигурист Пётр Чернышёв примет участие в съёмках фильма о современной России. Об этом рассказала его коллега Татьяна Навка.