Муж онкобольной Заворотнюк снимется в кино вместе с Навкой

https://static.news.ru/photo/f9b38336-7842-11eb-862e-96000091f725_660.jpg Фото: tatiana_navka/instagram.com

Фигурист Пётр Чернышёв примет участие в съёмках фильма о современной России. Об этом рассказала его коллега Татьяна Навка.

Спортсменка также появится в кадре. По её словам, съёмки картины будут проходить в России, а сам сюжет будет строиться вокруг туризма и Москвы. Особое место в фильме займут истории о талантливых людях.

Это будет западный документальный фильм о современной России, не с утрированной историей с медведями, балалайками и ушанками, а о красоте нашей природы, архитектуры, искусства, о талантливых людях, широте русской души и инновациях, — написала она на своей странице в Instagram.

Навка рассказала, что накануне вечером на Красной площади уже отсняли её катание на коньках вместе с Петром Чернышёвым.

Фильм будет снимать американский канал The CW television network.

В настоящее время Чернышёву приходится много работать. Он принимает участие в разных ледовых проектах, чтобы обеспечить своей супруге актрисе Анастасии Заворотнюк дорогостоящее лечение от онкологического заболевания.

Заворотнюк более двух лет борется с раком головного мозга. Она прошла курс лечения, а сейчас находится на восстановительной терапии. Родные звезды предпочитают не распространяться о её состоянии.

Ранее сосед актрисы по элитному посёлку Крёкшино выразил беспокойство тем, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» совсем не выходит на улицу. За последние полтора года мужчина ни разу не видел артистку, хотя ранее часто встречал её. По его словам, в Крёкшино все скучают по звонкому голосу и неповторимой улыбке актрисы, писал NEWS.ru.