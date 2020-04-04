Заворотнюк ответила на поздравления с днём рождения

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время своей болезни ответила подписчикам в Instagram, поздравившим её накануне.
В частности, она поблагодарила за тёплые слова и пожелания певца Диму Билана, певицу Зару, Дениса Клявера, бизнесвумен Лену Ленину, комика Елену Борщову и других представителей российского шоу-бизнеса.
Родные актрисы создали страницу в Instagram в поддержку Заворотнюк, на ней
Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя, — написала актриса или её родственники.
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Как сообщал NEWS.ru ранее, в группе поддержки Анастасии Заворотнюк, созданной в Instagram с целью борьбы с ложью в СМИ, рассказали, как актриса пережила этот год. 3 апреля звезда сериала «Моя прекрасная няня» отпраздновала 49-летие. Её представители отметили, что супруг актрисы Пётр Чернышёв отметил этот праздник вместе с любимой.
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