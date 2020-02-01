Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный пошутил над китайским коронавирусом и фотографиями примеривших короны певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, стилиста Сергея Зверева, циркового продюсера Гии Эрадзе.
Остаётся только переловить их теперь, — пошутил Запашный на своей странице в Instagram.
Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.
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