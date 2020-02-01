Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram видео, в котором она предстала в необычном образе Бабы-яги.

По словам светской львицы, она решила всем «показать своё истинное лицо». Судя по кадрам, она готовится к какому-то проекту. В хештегах Собчак также написала: «Скоро что-то будет». Что именно она...