Юрий Стоянов: я привился от коронавируса «по блату»

https://static.news.ru/photo/0704aaf8-5a23-11eb-857c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Юрий Стоянов в разговоре с журналистами заявил, что прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа ещё в октябре. По словам юмориста, ему удалось сделать прививку «по блату».

Как отметил Стоянов, ничего плохого с ним после этого не произошло. Затем, уже привившись, артист снялся в трёх проектах. По итогу он подчеркнул, что здоров, чего остальным также желает. Кроме того, юморист обратился к россиянам, призвал их проходить вакцинацию, потому как «никакой альтернативы у нас нет».

Также Стоянов прокомментировал новости, пришедшие из Башкирии. Там будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный документ, предоставляющий некоторые преимущества при посещении мероприятий, а также для получения скидок.

Я считаю, что это очень правильная мера, которая позволит нам, наконец-то, пересекать границы, летать и не опасаться за себя и своих близких, — цитирует Стоянова НСН.

Как ранее передавал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сделал себе прививку от коронавируса. По его словам, он долго обдумывал это решение, но в конечном итоге решился.

Специальная форма для записи на вакцинацию от коронавируса появится на портале госуслуг к 31 января 2021 года. Там же после второй прививки можно будет оформить специальный сертификат о том, что вакцинация пройдена.