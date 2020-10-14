Юрий Лоза хочет судиться с Алиной Виардо из-за кавера на песню «Плот»

https://static.news.ru/photo/7aa6f4d8-0e3e-11eb-b4d7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза намерен подать в суд на певицу Алину Виардо и Первый канал за кавер его песни «Плот». Он не давал разрешение на её исполнение.

Музыкальные редакторы шоу «Голос» включили песню в программу, не спросив разрешения у Лозы. При этом Виардо утверждает, что её попросили исполнить именно эту композицию, но по слухам, она решила это сделать сама, при этом обещав утрясти все юридические вопросы с правообладателем, сообщает Telegram-канал Mash.

Лоза намерен подать в суд и на исполнительницу, и на телеканал. Сейчас он ждёт заключения юристов.

Пока жду совета, но эта сумма точно будет больше одного миллиона рублей, — заявил Лоза.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лоза прокомментировал клип на песню с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают», записанный с участием российских певцов.

Он отметил, что артисты точно понимали, в каком мероприятии участвовали. По его словам, всех звёзд всегда ставят в известность перед записью песен или клипов. Кроме того, с ними прописывается контракт, в котором обговариваются все условиях их участия в творческом процессе.