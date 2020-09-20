Лоза о клипе в поддержку Лукашенко: «Непрофессионально и убого»

https://static.news.ru/photo/d01ad822-fb50-11ea-a8ce-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал клип на песню с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко «Любимую не отдают», записанный с участием российских певцов.

Он отметил, что артисты точно понимали, в каком мероприятии участвовали. По его словам, всех звёзд всегда ставят в известность перед записью песен или клипов. Кроме того, с ними прописывается контракт, в котором обговариваются все условиях их участия в творческом процессе.

Если клип был исключительно политическим и его цель была поддержать Лукашенко, то они не добились этого. Очень слабая песня, никакое исполнение, и сам видеоряд не вызывает особого восторга. Абсолютно непрофессионально и убого, — заметил автор-исполнитель в разговоре с порталом «Вечерняя Москва».

Поэт-песенник считает, что этот видеоролик ничего кроме раздражения не вызывает.

Те, кто против Лукашенко, они понимают, о чём речь, и завуалированный якобы такой формат поддержки президента их бесит. Тех же, кто за, раздражает сама подача, которая не вызывает никаких положительных эмоций, — подытожил певец.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее российские звёзды поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.

Как передавал NEWS.ru, певица Анита Цой призналась, что на съёмки клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко её подтолкнула собственная гражданская позиция.