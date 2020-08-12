Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая похвалилась подарком от Пугачёвой

06:21, 13 августа 2020
Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юлия Высоцкая показала подарок от Аллы Пугачёвой — посуду ручной работы. Телеведущая уже много лет коллекционирует разную посуду, в шутку называя эту страсть «женской болезнью».

Ведущая «Едим дома» привозит посуду со всего мира. О её увлечении знают все друзья и не упускают случая подарить Высоцкой красивые вещи. Такой набор посуды преподнесла телеведущей Примадонна, о чём Высоцкая сейчас же рассказала подписчикам.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Набор от Пугачёвой Высоцкая назвала «феерическим». Это белоснежные блюдо и глубокая миска.

Когда она была у нас в гостях, она пришла вот с таким потрясающим подарком. Сюда и фрукты можно положить, и пироги, и даже цветы поставить. Ручной работы очень тонкие, элегантные вещи, — рассказала ведущая в видеоролике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель деревни Грязь, где живут Пугачёва и Галкин, рассказал о звёздной паре. Мужчина по имени Иван считает, что никакого разлада в семье певицы нет.

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