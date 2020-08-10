Житель деревни Грязь рассказал, как живут Пугачёва и Галкин

https://static.news.ru/photo/ca4af9f4-db89-11ea-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель деревни Грязь, где живут Пугачёва и Галкин, рассказал о звёздной паре. Мужчина по имени Иван считает, что никакого разлада в семье певицы нет.

Артисты живут замкнуто, за глухим высоким забором.

Прислуга певицы и юмориста с простыми смертными не откровенничает, поэтому нельзя сказать, являются ли правдой слухи о разводе.

Быть может, они там и ругаются. Но мы никогда их скандалов не слышали. На улице же они вряд ли будут выяснять отношения, — рассказал житель деревни «Собеседнику».

Иван уверен, что прислуге приказано молчать о том, что происходит дома у Пугачёвой. Но по вечерам свет горит почти во всех окнах замка. Именно по нему местные жители определяют, дома ли звёзды. Часто к дому подъезжают дорогие иномарки, в гости к артистам наведываются разные знаменитости. Но давно не было авто Киркорова, который является давним другом семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист и телеведущий Максим Галкин не стал комментировать слухи о якобы разводе с певицей Аллой Пугачёвой. Информация о разладе в звёздной семье появилась в СМИ в последние дни.