Юлия Снигирь восхитила фанатов короткой стрижкой

https://static.news.ru/photo/636b5670-b4a0-11eb-899d-96000091f725_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Российская актриса Юлия Снигирь сделала короткую стрижку. Фото в новом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram, чем вызвала восхищение фанатов. Перемену похвалили и её коллеги: Полина Аскери, Светлана Иванова, Светлана Ходченкова, Дарья Повереннова и другие.

Поклонники назвали внешний вид Снигирь очень женственным, «как всегда шикарным» и «очень смелым». Однако часть подписчиков визит к парикмахеру не оценили, выразив надежду, что знаменитость просто надела парик ради роли. На негативные комментарии актриса ответила, что у неё есть «внутренние ориентиры». Раньше у неё были длинные волосы.

Накануне она поделилась фотографиями своей падчерицы. 16-летняя Полина предстала перед публикой в нежных платьях. Звезда заметила, что дети растут слишком быстро, поэтому и решила поделиться новыми образами дочери своего возлюбленного Евгения Цыганова. Девушка невероятно похожа на мачеху. Это сходство поразило подписчиков Снигирь. Однако нашлись и те, кто считает, что подросток похожа на свою мать.

Ранее сообщалось, что российская балерина Анастасия Волочкова впервые показала тайного возлюбленного по имени Олег, с которым отдохнула на Мальдивах. Мужчина принял участие в съёмках фильма «Исповедь» для сервиса Premier. Сидя на диване, пара рассказала о своих отношениях. По его словам, когда впервые увидел Волочкову «в той нотариальной конторе», то сильно удивился, но «был рад знакомству».