Юлия Савичева рассказала о самом большом страхе в своей жизни

https://static.news.ru/photo/ccb16f98-8c64-11eb-a9d9-96000091f725_660.jpg Фото: yuliasavicheva/instagram.com

Юлия Савичева опубликовала на своей странице фото из далёкого детства и рассказала о давних страхах. Оказывается, певица боится громких звуков.

Савичева призналась, что новогодняя ночь становится для неё настоящим кошмаром из-за взрывов петард, хлопушек и салютов. В такие моменты артистка готовится принимать успокоительное.

Самое страшное для меня, когда на новогодних съёмках вокруг все взрывают хлопушки и открывают тщательно взболтанное шампанское. У меня начинают трястись руки и ноги, а в этот момент режиссёр ещё просит взять хлопушку и взорвать её, — поделилась своими страхами жена музыканта Андрея Аршинова.

По словам артистки, эта фобия родом из детства. Будучи ещё маленькой, Юлия сильно испугалась ломившегося однажды в дверь незнакомца.

Однажды ночью в Кургане, когда мне было три, какой-то посторонний пьяный мужчина начал ломиться к нам в дверь. Я тогда очень сильно испугалась и залезла под кровать, — рассказала Савичева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юлия Савичева встала на сторону Манижи, которая в этом году будет представлять Россию на Евровидении. Участница Евровдения-2004 искренне удивлена, чем недовольны люди, которые сами выбрали певицу путём голосования.