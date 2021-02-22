Юлия Проскурякова сообщила о смерти от коронавируса своей бабушки

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила о смерти своей бабушки. По словам супруги артиста, баба Шура скончалась в больнице Екатеринбурга от последствий коронавируса.
Сегодня утром в Екатеринбурге в больнице от ковида умерла моя любимая баба Шура, ей было 86 лет. Бабушка меня очень любила, всю жизнь проработала в санэпидемстанции, ветеран труда и дитя войны, — написала Юлия в Instagram.
Она рассказала, что за несколько дней до смерти говорила с ней по телефону. Проскурякова отметила, что всё лучшее, что было у неё в детстве, связано именно с ней. Она до сих пор не может поверить в её уход.
Это всё-таки очень-очень больно — терять близких. Жутко это писать, но покойся с миром, моя любимая, — отметила она.
Подписчики выразили слова соболезнования, а также рассказали о смерти своих близких от коронавируса.
Ранее Юлия Проскурякова оказалась в центре скандала. Вернувшись в Москву из Майами, она увидела, что её парковочное место занято — на него без разрешения поставил свою машину концертный директор певицы Милены Дейнеги, чей супруг — миллионер Евгений Самусенко умер в апреле 2020 года. Супруга певца потребовала освободить место, однако Дейнегу возмутил формат просьбы. В результате в социальной сети между женщинами завязался конфликт, сообщал NEWS.ru.
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