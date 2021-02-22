Юлия Проскурякова сообщила о смерти от коронавируса своей бабушки

https://static.news.ru/photo/fb31869c-7507-11eb-9e79-96000091f725_660.jpg Юлия Проскурякова Фото: uliaveronika/instagam.com

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова сообщила о смерти своей бабушки. По словам супруги артиста, баба Шура скончалась в больнице Екатеринбурга от последствий коронавируса.

Сегодня утром в Екатеринбурге в больнице от ковида умерла моя любимая баба Шура, ей было 86 лет. Бабушка меня очень любила, всю жизнь проработала в санэпидемстанции, ветеран труда и дитя войны, — написала Юлия в Instagram.

Она рассказала, что за несколько дней до смерти говорила с ней по телефону. Проскурякова отметила, что всё лучшее, что было у неё в детстве, связано именно с ней. Она до сих пор не может поверить в её уход.

Это всё-таки очень-очень больно — терять близких. Жутко это писать, но покойся с миром, моя любимая, — отметила она.

Подписчики выразили слова соболезнования, а также рассказали о смерти своих близких от коронавируса.

Ранее Юлия Проскурякова оказалась в центре скандала. Вернувшись в Москву из Майами, она увидела, что её парковочное место занято — на него без разрешения поставил свою машину концертный директор певицы Милены Дейнеги, чей супруг — миллионер Евгений Самусенко умер в апреле 2020 года. Супруга певца потребовала освободить место, однако Дейнегу возмутил формат просьбы. В результате в социальной сети между женщинами завязался конфликт, сообщал NEWS.ru.