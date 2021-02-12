Вдова миллионера сцепилась с женой Николаева из-за парковочного места

https://static.news.ru/photo/91db1848-6eef-11eb-806b-96000091f725_660.jpg Юлия Проскурякова Фото: uliaveronika/instagram.com

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова оказалась в центре скандала. Вернувшись в Москву из Майами, она увидела, что её парковочное место занято — на него без разрешения поставил свою машину концертный директор певицы Милены Дейнеги, чей супруг-миллионер Евгений Самусенко умер в апреле 2020 года.

Супруга певца потребовала освободить место, однако Дейнегу возмутил формат просьбы. В социальной сети между женщинами завязался конфликт.

На Москву обрушился циклон снегопада и метели, в которую невозможно было передвигаться по улицам. Так и случилось с моим директором Михаилом Соколовым, которому пришлось остаться у меня. Испугались, что машину заметёт, поэтому попросила спустить её в подземный паркинг, в котором много пустующих мест. Оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке — с номера Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, — цитирует вдову миллионера «Экспресс газета».

Ответ жены Игоря Николаева не заставил себя ждать — Юлия заявила, что у Милены не было права занимать чужое парковочное место, поэтому вопрос будет решаться в судебном порядке. Артистка заверила, что скоро Милена получит повестку.

Лучше повестку в психдиспансер! Нервы вам полечить и этикету общения, — парировала Дейнега.

Ранее житель Перми соорудил самодельное взрывное устройство и заложил его под автомобиль одной из местных жительниц, с которой не поделил парковочное место. В результате взрыва пострадали заминированная машина, а также стоящий рядом автомобиль. Общая стоимость нанесённого ущерба оценена в 700 тыс. рублей. В результате взрыва люди не пострадали.

Полицейские через неделю задержали 58-летнего подозреваемого. В багажнике его автомобиля нашли одно взрывное устройство, а также накладные усы и парики, которые он использовал для конспирации. Ещё две самодельные бомбы были обнаружены на участке его частного дома. Следствие выяснило, что за несколько месяце до инцидента подозреваемый поссорился с хозяйкой подорванного автомобиля из-за парковочного места. Суд приговорил пермяка к 4,5 года условно, а также к штрафу в 50 тыс. рублей, писал NEWS.ru.