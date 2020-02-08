https://static.news.ru/photo/180b6508-49f8-11ea-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член жюри КВН и режиссёр Юлий Гусман рассказал, что получает от государства меньше, чем телеведущая Елена Ханга.

Ранее Ханга сообщила, что её пенсия — 23 тысячи рублей. Режиссёр сказал, что ему назначили ещё меньшую сумму, но он не хочет обсуждать размер государственных пособий.

Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается, — заявил Гусман в интервью «Телепрограмме».

Как писал NEWS.ru ранее, ведущая легендарной юмористической программы «Аншлаг» рассказала о размере своих пенсионных выплат. По словам Регины Дубовицкой, она получает 16 тыс. рублей. 71-летняя телеведущая считает, что на эти деньги в Москве прожить нельзя.