Юдашкин рассказал, как Пугачёва отреагировала на известие о его раке

Российский модельер Валентин Юдашкин рассказал о реакции его подруги — певицы Аллы Пугачёвой, на известие о том, что он болен раком. Он добавил, что Примадонна всегда помогала ему, и новость о его болезни ошеломила певицу. Об этом Юдашкин сообщил в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Это была паника — она думала, что это могло произойти с кем угодно, но не со мной, — сказал Юдашкин в своём интервью.

Модельер также рассказал о своей дружбе с Пугачёвой, отметив, что очень ценит деликатность Примадонны и честность в отношениях. Юдашкин добавил, что за последние несколько лет ему стали звонить чаще, чем раньше: несмотря на то что лечился он в основном на Западе, спасали его именно в России.

Юдашкин не унывает и даже ищет положительные стороны в своей болезни: он сильно похудел и теперь разрешает себе есть по два-три пирожных в день, хотя раньше вообще не ел сладкого. Модельер также добавил, что перестал планировать свою жизнь на долгий период времени и стал относиться ко всему гораздо спокойнее, чем раньше. По словам Юдашкина, раньше ему постоянно приходилось жить на бегу, а сейчас есть время радоваться жизни.

Ранее сообщалось, что Валентин Юдашкин заболел коронавирусом во время отдыха в Италии.