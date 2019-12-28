https://static.news.ru/photo/2d5b585e-01ce-11ea-8e0e-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный продюсер Яна Рудковская высказала претензии декораторам, которые должны были украсить ёлку в их с Евгением Плющенко доме.

Звезду вывели из себя огромное количество коробок и излишки персонала. По её словам, придя домой, она не узнала своё жилище.

Зачем мне тут склад устраивать? Не смотрите на меня как на явление Христа народу, это мой дом! А вы можете аккуратно все делать? Вы не в офисе, не в аэропорту и не в общественном туалете, — цитирует Рудковскую teleprogramma.pro.

Как ранее писал NEWS.ru, Рудковская разозлилась на телеведущую Ксению Собчак, которая распускает недостоверную информацию о её прошлом.