Известный продюсер Яна Рудковская высказала претензии декораторам, которые должны были украсить ёлку в их с Евгением Плющенко доме.
Звезду вывели из себя огромное количество коробок и излишки персонала. По её словам, придя домой, она не узнала своё жилище.
Зачем мне тут склад устраивать? Не смотрите на меня как на явление Христа народу, это мой дом! А вы можете аккуратно все делать? Вы не в офисе, не в аэропорту и не в общественном туалете, — цитирует Рудковскую teleprogramma.pro.
Как ранее писал NEWS.ru, Рудковская разозлилась на телеведущую Ксению Собчак, которая распускает недостоверную информацию о её прошлом.
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