Продюсер Яна Рудковская разозлилась на телеведущую Ксению Собчак, которая распускает недостоверную информацию о её прошлом.
Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала маникюршей в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. Уж не обессудь, — написала Рудковская в своём Telegram-канале.
Она добавила, что была хозяйкой салона и не работала специалистом по маникюру.
News.ru сообщал, что Рудковская насмешила поклонников «зажигательными танцами». Вместе с Дарьей Клюкиной и Евгенией Лешковой телеведущая побывала на концерте у своего подопечного, где все три дамы пустились в пляс.
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