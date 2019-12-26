https://static.news.ru/photo/4819d3b6-27e7-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская разозлилась на телеведущую Ксению Собчак, которая распускает недостоверную информацию о её прошлом.

Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала маникюршей в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.

Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла не раз про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. Уж не обессудь, — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что была хозяйкой салона и не работала специалистом по маникюру.

News.ru сообщал, что Рудковская насмешила поклонников «зажигательными танцами». Вместе с Дарьей Клюкиной и Евгенией Лешковой телеведущая побывала на концерте у своего подопечного, где все три дамы пустились в пляс.