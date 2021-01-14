Яна Рудковская назвала свой настоящий возраст

https://static.news.ru/photo/9af81560-567c-11eb-bf38-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская в своей социальной сети ответила на вопросы подписчиков, которые просили звезду назвать её истинный возраст.

Интерес поклонников был подогрет слухами, что супруге фигуриста Евгения Плющенко якобы далеко за пятьдесят. В последнее время такие сообщения всё чаще всплывали в Интернете.

Блин, 46 стукнуло. Но мои года — моё богатство! — ответила Рудковская на вопрос подписчиков.

Продюсер также рассказала поклонникам, что окончила школу в Барнауле с серебряной медалью. По её словам, в настоящее время она активно занимается благотворительностью. Среди прочего светская львица призналась, что никогда не была в Австралии, передаёт «Вечерняя Москва»

Ранее NEWS.ru писал, что супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская в своей социальной сети высказалась против силиконовой груди.

Так, один из подписчиков светской львицы поинтересовался, как знаменитость относится к такого рода «модификациям» женского тела.