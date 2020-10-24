«Я в шоке»: вдова Баталова прокомментировала задержание Цивина и Дрожжиной

https://static.news.ru/photo/409e7882-1786-11eb-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Гитана Леонтенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вдова актёра Алексея Баталова Гитана Леонтенко прокомментировала задержание супругов Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной. Им предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом прославленного артиста.

Сколько я их просила отдать эти квартиры — бабушки, мои, Алёши! Я сейчас просто в таком шоке, что не могу толком говорить, — приводит её слова «МК».

В сентябре Гитана Леонтенко и 52-летняя дочь Баталова, с детства страдающая ДЦП, обратились в полицию из-за того, что значительная сумма денег, а также квартиры оказались переписаны на заслуженную артистку России Наталию Дрожжину. Она и её муж, юрист Михаил Цивин, дружили с семьёй Баталова. После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

26 октября Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило о задержании фигурантов и предъявлении им обвинения. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, писал NEWS.ru.