«Всегда была аппетитная задница»: что сказал Киркоров в новом интервью Киркоров — о пластической операции: у меня всегда была аппетитная задница

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, в котором рассказал о пластической операции, покупке магических вещей и новых поп-королях. Что именно сказал артист?

Сколько у Киркорова одежды

На запись подкаста поп-король пришел в луке, отсылающем к произведениям мультипликатора, художника Хаяо Миадзаки: толстовке с изображением, напоминающим мультфильм «Ходячий замок», а также мистической эксклюзивной сумкой.

«Их (сумок. — NEWS.ru) было всего две в мире. <...> €25 тысяч эта сумка стоит. Она какая-то магическая», — признался артист.

Он напомнил, что любит коллекционировать одежду и аксессуары. Коллекция обуви артиста насчитывает более четырех тысяч пар. Киркоров признался, что гардероб в его доме занимает около тысячи квадратных метров — он назвал это помещение «маленьким филиалом ЦУМа».

Как Киркорову удается быть в тренде

Джарахов обратил внимание, что поп-королю удается создавать современный контент, несмотря на активную эстрадную деятельность последние 40 лет. Киркоров любит делать самоироничные истории, которые не дают ему закостенеть и застрять в амплуа «великого народного артиста». Однако, по признанию исполнителя, его путь не был безоблачным.

«Было ощущение периодически, что хотелось сложить крылья. Лечь на бережку где-нибудь и просто заснуть. А иногда были мысли и не хотелось просыпаться. Вот такие были периоды в жизни. Я же человек. Но надо было выходить и радоваться. У меня мама умерла в день моего рождения, а я выходил на сцену в Израиле в этот же день и пел веселые песенки», — рассказал Киркоров.

Он добавил, что многие не воспринимают звезд как людей с потребностями. Вместе с этим артист отметил, что «35 лет быть номером один в большой стране — это большой груз».

«Как только я надеваю костюм, я сразу превращаюсь в тот образ, который себе придумал много лет назад и с которым я понял, что хочу быть на сцене. В душе я люблю рок», — отметил певец.

Когда Киркоров уйдет со сцены

В интервью поп-король признался, что очень устал от гастролей. По его словам, только сейчас он «дал по тормозам» и у него появилась личная жизнь и время на детей — до этого Киркоров постоянно работал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Я устал ездить по стране. Очень тяжело мне стало это делать. Хотя мы это делаем с большим удовольствием — семь фур с аппаратурой, звуком, декорациями. <...> Я устал от гастролей, я устал от путешествий, от самолетов, от гостиниц, от чужих ресторанов», — разоткровенничался исполнитель.

Артист рассказал, что, несмотря на это, не думал об уходе.

Почему Киркоров чувствует себя одиноким

Поп-король признался, что довольно часто чувствует себя одиноким, несмотря на публичность. Такую ситуацию артист объяснил своей эмоциональностью.

«Я ощущаю свое одиночество в отрыве от других исполнителей. <...> Иногда, когда вижу такой отрыв, может, звучит нескромно, но мне хочется помочь „доползти“ другим исполнителям до моего уровня, чтобы был момент конкуренции», — сказал Киркоров.

За что хейтят детей Киркорова

Артист признался, что его дети Мартин и Алла-Виктория, которые растут без матери, сталкиваются с хейтом в школе из-за звездной фамилии. По его словам, быть отпрысками звезд — это очень непростая миссия.

«Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе», — процитировал Киркоров своих детей.

Он переживает из-за давления на Мартина и Аллу-Викторию, но, отметил артист, у него есть выход из этой непростой ситуации, к которому он в скором времени прибегнет. По его словам, речь идет о воспитательном процессе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров с детьми

Правда ли, что у Киркорова импланты в ягодицах

Филипп Киркоров рассказал, что лег под нож из-за недовольства телом. По словам звезды, во время стрессов и съемок ел много бутербродов и «наел лишнего жиру». По словам поп-короля, хирург Тимур Хайдаров избавил его от 30 литров жира и сделал ему коррекцию фигуры.

«Никаких имплантов на мне нет, ничего нет. У меня всегда была очень аппетитная задница. У меня всегда была грудь раскачанная, плечи. Просто это все заплыло жиром», — объяснил певец.

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