Светличная допустила, что происшествие на съёмках было попыткой убийства

Актриса Светлана Светличная рассказала подробности происшествия на съёмках, которое едва не стоило ей жизни.
Своей историей она
Цель была одна — избавиться от меня навсегда, — предположила актриса.
Светличная потеряла сознание, а когда очнулась, у неё болели голова, рука и позвоночник. Съёмочная группа не оказала ей никакой помощи и просто исчезла. Никто ей не заплатил никаких компенсаций и даже не позвонил.
Думала, что не выживу, но я выжила, — отметила Светличная.
Медики диагностировали ей сотрясение мозга. Актриса до сих пор ходит по врачам.
Я не знаю, кто меня заказал, — сказала Светличная
Актриса считает, что таких случайностей на телевидении не может быть, так как там работают профессионалы. Если же инцидент не был вызван чьими-то злонамеренными действиями, то ответственных за съёмки людей «надо гнать», заключила актриса.
Как писал NEWS.ru, ранее Светличная обвинила сотрудников программы «Пусть говорят» в краже крупной суммы денег. Она сообщила, что месяц была на самоизоляции, никуда не выходила, а обнаружила пропажу после визита сотрудников программы, когда собралась пойти в магазин. По словам Светланы Светличной, у неё украли около 750 тысяч рублей.
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