Светличная допустила, что происшествие на съёмках было попыткой убийства

https://static.news.ru/photo/68dfdea2-d4e3-11ea-9a29-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Актриса Светлана Светличная рассказала подробности происшествия на съёмках, которое едва не стоило ей жизни.

Своей историей она поделилась с телеканалом «360». Заслуженная артистка РСФСР получила приглашение сняться для некой программы, которое она приняла с условием, что сниматься будет не в своей квартире. В назначенный день Светличной позвонили в домофон, она вышла на улицу, где её ждали телевизионщики и приготовленный для неё стул. Актриса села и начала собираться с мыслями для предстоящей беседы, как вдруг на неё упал чугунный столб.

Цель была одна — избавиться от меня навсегда, — предположила актриса.

Светличная потеряла сознание, а когда очнулась, у неё болели голова, рука и позвоночник. Съёмочная группа не оказала ей никакой помощи и просто исчезла. Никто ей не заплатил никаких компенсаций и даже не позвонил.

Думала, что не выживу, но я выжила, — отметила Светличная.

Медики диагностировали ей сотрясение мозга. Актриса до сих пор ходит по врачам.

Я не знаю, кто меня заказал, — сказала Светличная

Актриса считает, что таких случайностей на телевидении не может быть, так как там работают профессионалы. Если же инцидент не был вызван чьими-то злонамеренными действиями, то ответственных за съёмки людей «надо гнать», заключила актриса.

Как писал NEWS.ru, ранее Светличная обвинила сотрудников программы «Пусть говорят» в краже крупной суммы денег. Она сообщила, что месяц была на самоизоляции, никуда не выходила, а обнаружила пропажу после визита сотрудников программы, когда собралась пойти в магазин. По словам Светланы Светличной, у неё украли около 750 тысяч рублей.