«Я не в курсе»: Виталий Гогунский о суде с бывшей женой из-за алиментов Виталий Гогунский заявил, что не знает о готовящемся суде по делу о неуплате алиментов

Фото: Никеричев Андрей/АГН Москва

Актер Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский, наиболее известный по роли студента Кузи из сериала «Универ», в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что ничего не знает о готовящемся суде по делу о неуплате алиментов. Речь идет о судебном иске бывшей жены артиста Ирины Маирко, которая заявила, что за три года актер перечислил всего 1,5 тысячи рублей на содержание 12-летней дочери Миланы.

Я не в курсе, не знаю, не могу вам прокомментировать это, — отметил Гогунский.

Артист заверил, что у него хорошие отношения с Маирко и дочерью. По словам звезды «Универа», они периодически общаются.

[Отношения] прекрасные, замечательные, общаемся, — заявил актер.

Вместе с этим директор Гогунского Максим заявил, что уведомлен о готовящемся суде с Маирко. По его словам, решением этого вопроса будут заниматься юристы.

Маирко подала на Гогунского в суд из-за неуплаты алиментов. Она также пожаловалась, что артист практически не общается с 12-летней дочерью.

Ранее NEWS.ru выяснил, сколько денег получают бывшие жёны Мамаева, Александра Кержакова, Стаса Пьехи, Виталия Гогунского и Ивана Телегина. Например, звезда «Универа» оставил жене и дочери квартиру в Москве.