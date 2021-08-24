Мамаев, Пьеха, Телегин: какие алименты платят звёздные отцы бывшим жёнам

Судебное разбирательство из-за алиментов между Павлом и Аланой Мамаевыми в самом разгаре. В апреле этого года они официально расторгли брак, просуществовавший восемь лет и подаривший экс-супругам дочь Алису. Изначально пара хотела разойтись мирно, но потом Мамаева уличила футболиста в нескольких изменах и пожаловалась на маленькие, по её словам, алименты: спортсмен выделял на ребёнка 12 тысяч рублей, а позже — 30 тысяч рублей в месяц. Одним звёздным мамам удаётся без лишних споров получить достойное содержание от бывших супругов, другим многие годы приходится стучаться через суд и СМИ в холодные сердца бывших мужей. NEWS.ru выяснил, сколько денег получают бывшие жёны Мамаева, Александра Кержакова, Стаса Пьехи, Виталия Гогунского и Ивана Телегина.

Суд может обязать Мамаева платить экс-жене четверть дохода

Алана подала на развод с Мамаевым весной. Как выяснилось позже, женщина не смогла простить спортсмену измену с испанской моделью Ирен Гарсией Морено во время сборов. Звёздная мама даже не хотела подавать на алименты — Павел пообещал, что будет содержать семью.

Однако уже через пару месяцев экс-жена футболиста начала жаловаться на его поведение и мизерные суммы, которые выделяются на их дочь. Как следует из слов Аланы, Мамаев «пожмотил» денег и на её сына от первого брака, которого Павел усыновил и воспитывал как своего.

Привыкшая к богатой жизни Мамаева теперь живёт в небольшой квартире. По её словам, Павел обещал им жильё, где сейчас заканчивается ремонт, однако, судя по всему, Алану туда не пустят.

Можно простить всё что угодно, но предательство ребёнка — нет. Это не зверюшка какая-то, это ребёнок. Это всё реально из-за алиментов? Серьёзно? Это настолько подло, — говорила она.

По последней информации, суд может взыскать с Мамаева четверть его дохода. Юристы спортсмена пытались заключить мировое соглашение по вопросам выплаты алиментов и раздела имущества, однако предложенный ими договор адвокат Аланы назвал «формальностью» с «пустыми графами». На суде, который состоится в день рождения футболиста, 17 сентября, сторона Мамаевой будет требовать улучшения жилищных условий для детей и определения соразмерных алиментов.

Неожиданно для всех 23 августа 32-летний футболист, который всё это время предпочитал хранить молчание, дал интервью телеканалу «Матч ТВ», где нелестно высказался о бывшей супруге.

Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении. Я не хотел её слышать, у меня в тот момент появилось настолько [сильное] отвращение. Иногда такое ощущение, что я просто столкнулся с дьяволом, — сказал он.

Мамаев также заявил: он готов отдать всё, лишь бы не находиться в центре скандала. Что решит суд и добьётся ли Алана желаемого, покажет теперь только время.

Пелагея получает от Телегина 900 тысяч рублей

Иван Телегин, нападающий «Авангарда». vk.com/telegininfo

Телегин сделал Пелагее предложение в 2016 году. Как рассказывала его бывшая гражданская жена Евгения Ноур, хоккеист бросил её на девятом месяце беременности ради певицы. Молодая мать неоднократно жаловалась, что на содержание их сына Марка ей не хватает средств. Также она отмечала, что биологический отец никак не участвовал в воспитании мальчика, а «по настроению» присылал деньги — порядка 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев. Спустя годы Телегин всё же признал отцовство (не без участия суда), и вот-вот денежный вопрос в этой бывшей семье решится. Однако у хоккеиста есть и другая семья, которой нужно платить алименты, и она тоже бывшая...

Пелагея родила Телегину дочь Таисию. Сейчас девочке четыре года, и хотя у певицы своих денег достаточно, поддержку со стороны отца никто не отменял. В этой истории всё обошлось без денежного скандала. Суд развёл звёзд в конце прошлого года, и с тех пор Телегин исправно платит Пелагее алименты. Сумма привязана к фиксированному контракту хоккеиста, но может увеличиваться в зависимости от различных бонусов и призовых. Ежемесячные выплаты составляют около 900 тысяч рублей в месяц, а с учётом прочих выплат Телегину эта сумма может достигать двух миллионов рублей.

Более того, в мае сообщалось, что Пелагея и Телегин закончили делить имущество. По решению суда исполнительница получила всю недвижимость спортсмена.

Пьеха даёт на сына 350-500 тысяч рублей в месяц

Эстрадный певец Стас Пьеха. Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец был женат лишь однажды — на модели и диджее Наталье Горчаковой. Девушка родила ему сына Петю в марте 2014 года, а спустя год пара рассталась. Артист неоднократно называл причину разлада: он был не готов к ответственности за семью, а тотальная творческая занятость никак не клеилась с традиционными семейными обязанностями. Горчакова говорила о разводе примерно то же самое.

Причина банальна: отсутствие опыта, поспешность. Мы познакомились, тут же поженились и тут же разошлись. Было некое непонимание, а в общении важна коммуникация. Куда мы так торопились? Почему так всё резко произошло? — говорила Наталья.

Совсем недавно, накануне громкого скандала с избиением соседкой его сына, Пьеха признался, что в последние годы общался с Петей только по Skype. При этом певец не думает, что сын страдает от того, что не видит отца. И уверен: он даёт мальчику больше, чем в своё время дали ему. Напомним, отец Пьехи ушёл из семьи, когда будущему певцу был всего год.

Мой отец мне денег не давал и не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по Skype или FaceTime, а я хотя бы это могу. То есть я всё равно даю больше, чем дали мне, — добавил он.

Певец отметил, что хотел бы давать сыну ещё больше, и верит, что это получится. Но пока всё, чем может похвастать Пьеха, — 350 тысяч рублей официальных алиментов и деньги по необходимости. В частности, известно, что певец берёт на себя траты, связанные с обучением ребёнка, покупает игрушки и одежду. Сам Стас говорил, что переводит бывшей супруге и сыну около 500 тысяч рублей ежемесячно.

Гогунский оставил жене и дочери квартиру в Москве

Актёр Виталий Гогунский. Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2019 году звезда сериала «Универ» расстался с Ириной Маирко. Дочь пары Милана осталась жить с мамой, и вроде всё бы ничего, но денег от отца девочка не видит. Экс-супруга обвинила актёра в том, что после развода он совсем перестал принимать участие в воспитании наследницы — даже не поздравил дочь с днём рождения — и не помогает ей финансово. Позднее Виталий публично заявил, что с Ириной у него были только устные договоренности, и о фиксированной сумме алиментов в месяц речи не шло.

В то же время, по словам Гогунского, он оставил бывшей супруге и дочери московскую квартиру. Актёр также утверждал, что отдал Ирине всё, что имел.

Возможно, что-то ещё должен, хотя оставил Ирине квартиру, все ресурсы и энергию вложил, чтобы всё было хорошо. Но если я ещё должен и алименты платить, то с удовольствием сделаю это, — отмечал артист.

Друзья Гогунского и вовсе уверены: мать просто настраивает ребёнка против отца. Кто прав, а кто виноват, до сих не ясно, как и то, решилось ли что-то с алиментами. На соответствующий вопрос NEWS.ru Маирко не ответила. Примечательно, что бывшие возлюбленные до сих пор не нашли общего языка, даже ради дочери.

Я бы хотел, чтоб немножко по-другому строилось общение. Я не могу сейчас повлиять на ситуацию, не хочу ребёнка травмировать и беспокоить. Я всегда рядом, всегда помогу, но в данный момент вот такая история. Время всё расставит по местам, — резюмировал актёр.

Юрист Екатерина Гордон, которая в этом году представляла интересы Маирко в суде, рассказала NEWS.ru: совсем недавно Ирина обращалась к ней, чтобы выписать бывшего супруга из их квартиры. Речи об алиментах, по её словам, не шло.

Мы его (Гогунского. — NEWS.ru) выписывали в судебном порядке из квартиры. Решали вопрос с его пропиской в их квартире. Он там больше не проживает и правами не обладает. Мы занимались этим. Выписали, — пояснила адвокат.

Кержаков предложил Тюльпановой содержать их сына на 27,5 тысячи рублей

Экс-футболист Александр Кержаков. Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расставание Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова в своё время наделало немало шума. В 2017-м у звёзд родился сын Артемий, и спустя год дочь сенатора Вадима Тюльпанова сообщила о разрыве отношений. В 2019 году супруги развелись. Футболист не только пытался отсудить общего ребёнка у бывшей жены, но и публично обвинял её в пристрастии к запрещённым веществам. После долгих судебных разбирательств Милане всё же удалось доказать своё право на опекунство над сыном.

Что касается денег, то Кержаков должен выплачивать Тюльпановой алименты — шестую часть дохода. Однако буквально несколько месяцев назад Милана поделилась с подписчиками в Instagram смс-сообщением о поступлении алиментов от экс-мужа, который сейчас получает зарплату в качестве главного тренера футбольного клуба «Томь». Майский платёж от ООО «ФК «Томь» для четырёхлетнего сына Кержакова составил 27,5 тысячи рублей. Это и есть алименты на Артемия. Милана не без юмора прокомментировала сумму, написав: «Что имеем, то имеем, спасибо и на этом, как говорится».

Известно, что Кержаков также выплачивает алименты на дочь от первого брака, сам воспитывает сына от второго брака и счастлив в новых отношениях.