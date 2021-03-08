«Я – феминизм»: Монеточка рассказала о роли фем-движения в своей жизни

https://static.news.ru/photo/cc6c8c00-8013-11eb-ac0a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/lisamonetka

Певица Монеточка опубликовала свои рассуждения о феминизме в связи с празднованием Международного женского дня. Она рассказала, как движение помогает ей и другим женщинам.

Феминизм защищает моё право выпускать музыку, вступать в брак с тем, кого я люблю, не использовать косметику, когда я хочу дать коже отдых, красить глаза голубым карандашом, когда я хочу быть яркой, а ещё — зарабатывать деньги на всё это, — написала она в Instagram.

Благодаря существованию фем-движения артистка может предупредить режиссёра на сложных съёмках, что плохо себя чувствует из-за месячных.

Он (феминизм. — NEWS.ru) защищает меня, когда я сильная, когда хочу выступать на сцене наравне с мужчинами. Он защищает меня, когда я устала и у меня нет сил на приготовление ужина. Он разрешает мне взять перерыв, — добавила она.

Монеточка отметила, что феминизм защищает её право завести ребёнка тогда, когда она захочет, а также поможет сделать выбор в старости между открытием продюсерского центра и посвящением всего времени внукам.

Феминизм защищает мою племянницу, когда она переживает из-за слишком высокого роста. Защищал мою сестру, когда она приняла решение о разводе. Защищает мою маму, когда она ведёт переговоры в качестве моего директора. Защищает мою бабушку, когда она надевает яркий и современный наряд. Защищает каждую девочку, подписанную на меня, когда она чувствует себя «неправильной». Я защищаю их. Я нуждаюсь в защите. Я — феминизм, — заключила она.

Подписчики оставили множество комментариев со словами поддержки и благодарностями за подобный взгляд на фем-движение.

Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. В России он был учреждён в память о женской манифестации, прошедшей в Петрограде 8 марта 1917 года. В ООН с 1977 года 8 марта проходят мероприятия, посвящённые Дню борьбы за права женщин и международный мир.

Также 8 марта феминистки вышли на приуроченное к празднику шествие в Санкт-Петербурге. В акции приняли участие больше сотни человек. Участницы прошли по городу маршем. Они скандировали лозунг «Свободу политзаключённым», пели частушки и водили хороводы. Среди поднимаемых тем были равноправие женщин, необходимость принятия закона против домашнего насилия, дело рисовавшей части женского тела художницы Юлии Цветковой, а также общая ситуация в России.

Городская администрация не согласовала проведение какого-либо публичного мероприятия, сославшись на ограничения, введённые из-за коронавируса. Несмотря на это, прибывшие на акцию силовики не вмешивались в происходящее, писал NEWS.ru.