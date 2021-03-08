«Свободу политзаключённым»: женщины вышли на акцию протеста в Петербурге

https://static.news.ru/photo/3f7dd510-8013-11eb-be56-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/suicidal_friday

Феминистки вышли на приуроченное к 8 Марта шествие в Санкт-Петербурге. В акции приняли участие больше сотни человек.

Мероприятие началось в 14:00 у станции метро «Чернышевская». Участницы прошли по городу маршем. Они скандировали лозунг «Свободу политзаключённым», пели частушки и водили хороводы. Среди поднимаемых тем были равноправие женщин, необходимость принятия закона против домашнего насилия, дело рисовавшей части женского тела художницы Юлии Цветковой, а также общая ситуация в России.

Городская администрация не согласовала проведение какого-либо публичного мероприятия, сославшись на ограничения, введённые из-за коронавируса. Несмотря на это, прибывшие на акцию силовики не вмешивались в происходящее. При этом активисток снимают на видеокамеру мужчины в чёрной одежде без опознавательных знаков, которые могут быть сотрудниками ГУ по противодействию экстремизму МВД (Центра «Э»), передаёт Znak.com.

5 марта по призыву объединения «Соц-Фем-Альтернатива» в Москве, Казани и других городах России прошли акции в рамках символической женской забастовки за социальные и политические права. Выступления феминисток не обошлись без задержаний.

В символической забастовке приняли участие студенты МГУ и Казанского федерального университета, также пикеты прошли у стен РГГУ в Москве, писал NEWS.ru.