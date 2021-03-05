Студенты МГУ и других вузов приняли участие в женской забастовке

https://static.news.ru/photo/54f506c8-7dc7-11eb-9ab6-96000091f725_660.jpg Фото: СоцФем Альтернатива/t.me

По призыву объединения «Соц-Фем-Альтернатива» в Москве, Казани и других городах России прошли акции в рамках символической женской забастовки за социальные и политические права. Выступления феминисток не обошлись без задержаний.

В символической забастовке приняли участие студенты МГУ и Казанского федерального университета, также пикеты прошли у стен РГГУ в Москве, сообщает Telegram-канал «Соц-Фем-Альтернативы».

В столице феминистку Анну Павлову задержали на выходе из продуктового магазина за то, что она якобы призывала людей к «незаконной акции», хотя, как рассказывают её соратницы, девушка «просто покупала продукты». Ей пытаются вменить нарушение правил проведения публичного мероприятия за участие в протестах 31 января.

Ранее силовики уже проявляли внимание к «Соц-Фем-Альтернативе» и её сторонникам. Так, 25 февраля за раздачу у МГУ листовок, призывающих участвовать в забастовке 5 марта, полиция задержала активиста Матвея Александрова, а затем его арестовали на 25 суток по статье КоАП о повторном правонарушении на публичной акции.

В организации ранее призывали сторонников остановить работу на два часа 5 марта, требуя повышения стипендий до 15 тысяч рублей, бесплатного питания и проживания в общежитиях для студентов. Для наёмных работников участники забастовки потребовали зарплаты не менее $300 в час, создания бессрочных трудовых договоров, прав на создание профсоюзов.

Кроме этого, участники забастовки призывают принять на уровне локальных нормативных актов правила, признающие недопустимыми сексуальные домогательства в вузах и на рабочих местах, принять закон против домашнего насилия, открыть кризисные центры в каждом районе за счёт госбюджета.

Также участники забастовки требуют «прекратить преследования по политическим мотивам», оправдать сестёр Хачатурян и закрыть дело Юлии Цветковой.

Как писал NEWS.ru, на объявленный властями иноагентом центр «Насилию.нет» и его руководителя Анну Ривину Минюст составил административный протокол, им грозят крупные штрафы. Чиновники полагают, что организация занималась политической деятельностью, призывая руководство страны принять меры для защиты жертв домашней агрессии во время пандемии и выступая за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия, автором которого выступает депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она уверена, что организация не занимается политикой и осуществляет те функции, которые не выполняет государство. При этом парламентарий обратила внимание, что за последние годы иноагентами признают в основном правозащитные и «либеральные» НКО, а консервативные организации, финансируемые из-за рубежа, остаются «безнаказанными».