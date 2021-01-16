«Выводил из себя»: Дмитрий Исаев признался в трудностях воспитания сына

https://static.news.ru/photo/d29f07de-58b7-11eb-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исаев Фото: dmitrysaev/instagram.com

Актёр Дмитрий Исаев любит проводить время с младшим сыном Алексом, однако два года назад он столкнулся с большими проблемами при общении с ним.

Он выводил меня из себя, когда ему было четыре года. Мы не понимали друг друга, — признался 47-летний артист в интервью Татьяне Устиновой на программе «Мой герой».

По его словам, в тот период ему приходилось часто успокаиваться и брать себя в руки, чтобы наладить контакт с ребёнком. В какой-то момент актёр осознал, что в его силах исправить ситуацию. Тогда он увлёкся трудами доктора Курпатова про воспитание, которые раньше отвергал.

Исаев также отметил, что сейчас при помощи Интернета можно найти большое количество полезной информации. При этом он оценил специальные курсы для мам в Европе, подчеркнув, что для мужчин они тоже необходимы.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Хилькевич, задумавшая в прошлом году сменить имя дочери Маше, объяснила, почему до сих пор этого не сделала. Двухлетняя девочка сама себя называет Аней, мать решила переименовать её в Анну-Марию.