Вымогавшая у Тарзана 2 млн рублей женщина получила пять лет тюрьмы

Фото: пресс-служба Таганского суда/АГН

Начальник отдела подготовки космонавтов Центра им. Гагарина Андрей Кондратьев рассказал, что на слетавших на орбиту Земли для съёмок фильма «Вызов» режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд были возложены «дополнительные функциональные обязанности». Об этом сообщает KP.RU.

По словам Кондратьева, в социальных сетях много неправды. Он назвал чушью сообщения о том, что членам съёмочной группы в полёте нечем было заняться. Конечно, то, что говорят в соцсетях, —...