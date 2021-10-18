Вымогавшая у Тарзана 2 млн рублей женщина получила пять лет тюрьмы
Анна Акимова
Анна Акимова
16:24, 18 октября 2021
Фото: пресс-служба Таганского суда/АГН
Читайте нас в Google Новости
Таганский суд Москвы приговорил Антонину Саввидес, которая требовала деньги у стриптизёра Тарзана, к пяти годам колонии. Об аресте женщины, обвиняемой в вымогательстве в особо крупном размере, стало известно в ноябре 2020 года. Супруг певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко (Тарзан) признан потерпевшим, передаёт РИА Новости.
Приговором Таганского суда Саввидес А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), и ей назначено наказание в виде лишения свободы <...> сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.
Как сообщали СМИ, Антонина Саввидес требовала у Тарзана заплатить два миллиона рублей за нераспространение видео интимного характера.
Ранее стало известно, что певица Наташа Королёва обвинила подругу любовницы Тарзана, певицу Милану Миломанову, в краже драгоценностей и съёмке порнографии. Обвинения в краже Миломанова отрицает, при этом признаёт своё участие в съёмке видео.