Шоу-бизнес

«Вылитая Брухунова!»: Степаненко показала себя в молодости

08:07, 20 мая 2020
Елена Степаненко Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/ Russian Look/Global Look Press

Елена Степаненко взорвала Сеть снимком времён своей молодости. Артистка один в один похожа на нынешнюю жену Петросяна Татьяну Брухунову.

На фото Степаненко в лимонном джемпере и леопардовых лосинах кокетливо сидит на диване. На её лице нет привычного яркого макияжа, что ещё больше усиливает её сходство с Брухуновой.

Похоже, артистка и сама немного в шоке от этого кадра.

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Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично, — подписала Степаненко архивное фото.

Поклонники ахнули от образа артистки, сравнив её с молодой женой Петросяна. Они сразу объяснили себе выбор артиста, отметив при этом, что Петросян, похоже, разглядел в ней Степаненко и любит по-прежнему только её.

Ваш двойник, один типаж — вот в чём дело, — пришли в восторг пользователи.

«Выбрал себе вторую жену как две капли похожую на первую в молодости», сделали вывод поклонники Степаненко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юмористка Елена Степаненко, которая полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, похоже, окончательно оправилась после разрыва. В одном из выпусков шоу «Ещё не вечер», гостьей которого стала Ольга Бузова, она высказалась о бывшем муже и пошутила о его возможном возвращении.

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