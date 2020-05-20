«Вылитая Брухунова!»: Степаненко показала себя в молодости

Мы — женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то»? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично, — подписала Степаненко архивное фото.
Поклонники ахнули от образа артистки, сравнив её с молодой женой Петросяна. Они сразу объяснили себе выбор артиста, отметив при этом, что Петросян, похоже, разглядел в ней Степаненко и любит по-прежнему только её.
Ваш двойник, один типаж — вот в чём дело, — пришли в восторг пользователи.
«Выбрал себе вторую жену как две капли похожую на первую в молодости», сделали вывод поклонники Степаненко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что юмористка Елена Степаненко, которая полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, похоже, окончательно оправилась после разрыва. В одном из выпусков шоу «Ещё не вечер», гостьей которого стала Ольга Бузова, она высказалась о бывшем муже и пошутила о его возможном возвращении.