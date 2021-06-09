«Вы добились своего»: Моргенштерн обратился к хейтерам в возрасте

https://static.news.ru/photo/44ab35d6-c8d5-11eb-a1c7-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российский рэпер Алишер Моргенштерн на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Он отметил, что благодарен им за бесплатную рекламу.

Обращаясь к старшему поколению — вы добились своего, меня оштрафовали, поздравляю! Но хочу сказать... Если кто-то хочет повоевать со мной и запретить моё творчество — вы же делаете меня только популярнее, — сказал певец.

Он уверен, что «вся жизнь — шоу» и всегда были артисты, которых пытались запретить, но это ни к чему не приводило. Он призвал лучше воспитывать своих детей, чтобы они не слушали его песни, а самим хейтерам предложил просто игнорировать его.

Ранее в Общественной палате России обвинили рэпера в пропаганде наркотиков. Позднее на него написал заявление в прокуратуру ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко.

В начале июня суд оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей. Экспертиза нашла в клипах рэпера «Розовое вино 2» и «Family» признаки пропаганды наркотиков.