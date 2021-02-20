«Второй день в слезах»: сына Гуфа экстренно госпитализировали

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Блогер Айза Долматова рассказала подписчикам, что её старший сын от рэпера Гуфа (Алексея Долматова) попал в одну из московских больниц. Мама мальчика не находит себе место уже второй день, ведь врачи не пускают её к ребёнку из-за высокой температуры.

Айза опубликовала пост, который сопроводила видео, снятым во время их отпуска. На кадрах Сэм и его младший брат Элвис едут на заднем сидении авто и распевают песни.

Второй день лежу в слезах. А все потому что Сэма положили в больницу, а меня с высокой температурой к нему не пускают. С ним моя мама. Вчера скорая увезла Сэма с подозрением на аппендицит, но оказалось сильное отравление, суши, — написала Анохина в Instagram.